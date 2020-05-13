Штрафы за нарушения режима ЧП в Казахстане вырастут в 10 раз

В Казахстане намерены увеличить срок административного ареста за нарушение режима чрезвычайного положения, а штрафы увеличить в 10 раз. Такая норма заложена в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», который в среду в ходе пленарного заседания одобрил мажилис.

«В Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение режима или невыполнение требований ограничительных мероприятий в условиях чрезвычайного положения в стране (административный штраф увеличен c 10 до 100 месячных расчетных показателей или арест до 15 суток», - говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию палаты.

А вот при повторном нарушении казахстанцам будет грозить административный штраф в размере 200 МРП или арест до 30 суток.

Отметим, что сейчас согласно статье 476 КоАП РК за нарушение режима чрезвычайного положения предусмотрены предупреждение или штраф в размере 10 МРП, или административный арест на срок до 15 суток.