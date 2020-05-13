Штрафы за вмешательство в медицинскую деятельность увеличат в Казахстане

Ответственность казахстанских медиков за ненадлежащее исполнение своих обязанностей будет усилена, но вместе с тем вырастут штрафы и для казахстанцев, которые незаконно вмешиваются в медицинскую деятельность. Такие нормы в среду закрепил мажилис, одобрив во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

«В Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, направленные на усиление мер ответственности медицинских работников за несоблюдение порядка, стандартов оказания медицинской помощи, невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним. В частности, размеры административных штрафов и другие меры ответственности установлены соразмерно, в зависимости от тяжести причинения вреда здоровью», - говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию мажилиса к законопроекту.

В рамках усиления статуса медицинских работников внесены поправки, конкретизирующие случаи незаконного вмешательства в профессиональную деятельность медицинских и фармацевтических работников, а также увеличены размеры административных штрафов. Для физических лиц – с 7 до 50 МРП, для должностных лиц – с 20 до 75 МРП, а для юридических лиц – с 75 до 150 МРП.

Законопроектом также увеличивается ответственность медработников за нарушение правил выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности.

«За повторное правонарушение предлагается ответственность в виде административного штрафа с лишением сертификата специалиста в области здравоохранения либо без такового», - уточняется в заключении комитета.

Усиливается ответственность и за качество и эффективность применяемых вакцин.

«Поправками вводится ответственность за нарушение правил ввоза, закупа, транспортировки, хранения вакцин, повлекшее причинение легкого вреда здоровью человека, установлены административные штрафы в размере от 100 до 1000 месячных расчетных показателей. Вводится ответственность за нарушение порядка проведения экспертизы лекарственных средств, проводимой государственной экспертной организацией в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий при проведении экспертизы и качества вакцин, установлен штраф в размере 200 месячных расчетных показателей, за правонарушение, повлекшее причинению вреда здоровью человека, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предусматривается штраф в размере от 200 до 2000 месячных расчетных показателей с конфискацией лекарственных средств и медицинских изделий, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения и доходов, полученных вследствие совершения административного правонарушения, а также запрещение их деятельности», - сообщили в комитете.