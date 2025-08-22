Узгидромет опроверг заявление Алтая Айнабека о том, что он помог вызвать осадки в Узбекистане

Узгидромет отрицает, что представляющийся экспертом по климатическим технологиям Алтай Айнабек помог вызвать осадки в Узбекистане. Также в ведомстве заявили, что технологии его компании не признаны убедительными, следует из ответа ведомства на запрос «Власти».

«Узгидромет не располагает никакой официальной информацией о проводимых экспериментах (если таковые проводились) и их эффективности. Осадков, не связанных с естественными атмосферными процессами, или каких-либо нехарактерных атмосферных явлений в период апрель-август 2025 года в регионе не наблюдалось», - говорится в ответе Узгидромета.

В ведомстве отмечают, что в апреле компания «Международный центр технологии изменения климата» обратилась в Узбекистан с просьбой подтвердить эффективность разработанной ими технологии искусственного вызывания осадков, которую они собирались продемонстрировать в регионе.

Тогда же в некоторых узбекских СМИ появились новости о том, что в Канимехском районе Навоийской области Узбекистана запустили проект по искусственному вызыванию дождя, для чего в регион было доставлено специализированное оборудование, способное воздействовать на атмосферу, формировать облачные скопления и стимулировать выпадение дождя.

Узгидромет также заявляет, что беседа их специалистов и специалистов научно-исследовательского гидрометеорологического института с сотрудниками компании Айнабека не привели к конкретным договоренностям, «так как доводы сотрудников компании, касающиеся технологии воздействия, не были признаны убедительными».

«Узгидромет не принимал участия в дальнейших действиях казахской компании на территории Узбекистана», - говорится в ответе ведомства.

20 июня Алтай Айнабек, известный своими обещаниями наполнить дождевой водой и восстановить Аральское море, после того как не нашел поддержки в Казахстане, заявил, что отправился в Узбекистан со своей технологией. По словам Айнабека, «Узгидромет официально подтвердил, что с помощью нашей технологии в Узбекистане были зафиксированы непредсказанные осадки, произошло понижение температуры и изменения атмосферных явлений».

«В Узбекистане мы впервые вызвали технологический дождь. <...> Значит, четыре года пребывания Алтая в Казахстане не были напрасными. Думаю, надежды граждан, которые все это время поддерживали Алтая, частично оправдались», - заявил он тогда.

Алтай Айнабек представляется экспертом по климатическим технологиям. С прошлого года в соцсетях стали распространяться видео с его обещаниями наполнить Арал дождевой водой при помощи технологии ионизации атмосферы. В ответ на запрос «Власти» «Казгидромет» сообщал, что метод ионизации не признан мировым научным сообществом. Ионизация наряду с методами с использованием электрических полей, лазерных технологий и акустических волн считается альтернативным методом, которые Всемирная метеорологическая организация не признает научно обоснованными.

