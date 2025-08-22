Разработку ТЭО второй линии метро Алматы и строительства депо для ЛРТ завершат в октябре

Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры города. Как сообщила пресс-служба акимата, на совещании рассматривались проекты строительства линий ЛРТ, метро, BRT и пробивки радиальных и магистральных дорог.

Как доложил руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев, продолжается разработка технико-экономического обоснования строительства линии ЛРТ общей протяженностью 32,5 км. В частности, в октябре планируется завершить разработку ТЭО на строительство депо в Индустриальной зоне Алатауского района, от которого линия будет доходить до ж/д вокзала «Алматы-2», а также соединять транспортно-пересадочные узлы «Барлык» в Наурызбайском районе и «Восточный» вдоль Кульджинского тракта.

“Завершение разработки ТЭО запланировано на октябрь текущего года, после чего планируется начать процедуры по определению подрядчика в рамках EPC контракта, включающего проектирование, строительство и закуп оборудования», - отметили в акимате.

Также в октябре ожидается ТЭО второй линии метро от станции «Жибек Жолы» до аэропорта и ведется разработка ТЭО третьей линии на северо-восток от станции «Сайран» до города Алатау. В то же время уже разработана проектно-сметная документация по продлению существующей линии от строящейся станции «Калкаман» до рынка «Барлык», включая три новые станции.

«Строительство будет начато после выхода заключения государственной экспертизы», - уточнили в пресс-службе.

Также Телибаев доложил о ходе строительства BRT по улице Желтоксан и проспекту Райымбек батыра, о подготовке к строительству железнодорожного вокзала «Алматы-3» на перегоне Бурундай – Аксенгир с развитием станции для пассажирского и грузового движения, и о темпах пробивок магистральных и радиальных улиц, строительстве дорог в мкр. Алгабас, Шугыла, Акжар, Боралдай, Жас-Канат, Рахат-Мадениет, Теректы.

Аким города подчеркнул, что развитие общественного транспорта является ключевым приоритетом для города и поручил ускорить работы, «поскольку каждый день на счету». Он заявил, что все проекты будут находиться под его личным от проектирования до ввода в эксплуатацию.

В июне стало известно, что в Алматы планируют проложить линию метро от города Алатау до станции «Сайран». Проект будет реализован в два этапа: первый участок – от Алатау до рынка «Мизам», второй – от рынка до станции «Сайран». При этом на первом участке от города Алатау до рынка «Мизам» будет семь станций, а на участке от рынка «Мизам» до станции «Сайран» пять станций. На разработку проектной документации для первого этапа строительства предусмотрено порядка 1,3 млрд тенге, для второго — около 896 млн. Завершить все работы планируется до конца мая 2026 года.

ТЭО строительства ЛРТ в Алматы должны были сделать к концу 2024 года, а ТЭО строительства третьего железнодорожного вокзала - до конца января этого года. Однако в феврале в управлении городской мобильности сообщали, что работы завершатся только к концу третьего квартала 2025 года.