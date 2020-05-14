Продажи автомобилей в Казахстане в апреле показали исторический минимум

В апреле официальными дилерами было реализовано 1 122 легковых автомобиля и коммерческой техники, что в 6 раз меньше, чем в марте, из них на учет поставлено всего 213 единиц, сообщает Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ). Казахстанский авторынок пережил крупнейшее месячное падение за всю историю статистических наблюдений АКАБ.

Как поясняется, в связи с пандемией COVID-19 и введенным карантином в городах и регионах Казахстана дилеры вынуждены были приостановить или ограничить свою деятельность. Активность появилась только в конце апреля, после того как заработала первичная регистрация онлайн для официальных дилеров. Но большая часть из проданных в апреле новых автомобилей будет зарегистрирована в только в мае-июне.

В апреле лидирует Toyota – 224 проданных автомобиля, на втором месте Lada – 172 и на третьем UAZ – 127. Четвертое место занимает Renault – 80 проданных автомобилей. Дилерам Hyundai удалось реализовать 77 автомобилей, столько же продали коммерческих автомобилей GAZ. Chevrolet – 57 автомобилей, Lexus – 29, BMW – 28, Kia – 28, Ravon – 17 и Nissan – 16 автомобилей.

На вторичном рынке наблюдалось затишье. По данным АКАБ, в апреле в Казахстане на учет поставлено всего 2 853 автомобиля, что в 40 раз меньше средних значений. Большую часть из них зарегистрировали в Восточно-Казахстанской области, Алматы и Карагандинской области.

«В мае ситуация начинает стабилизироваться. В связи со смягчением карантина во многих регионах страны открыли свои двери спецЦОНы и дилерские центры. Количество регистраций растет, в том числе, за счет оформления продаж в апреле. Участники рынка ожидают увеличения продаж уже в ближайшие месяцы», - отмечают в АКАБ.