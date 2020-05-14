В Алматы гостиницы, кафе и религиозные объекты начнут работу с 25 мая – акимат

В Алматы гостиничные комплексы, объекты общепита и религиозные объекты начнут запускать не с 18 мая, как было принято на межведомственной комиссии, а с 25 мая, заявили в акимате города.

«Ограничительные меры в г.Алматы с объектов общественного питания, религиозного поклонения и гостиничных комплексов будут сниматься поэтапно: в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе. Так, совместно с бизнес-сообществом мегаполиса в рамках подготовительной работы запуска объектов общепита и гостиничных комплексов обсуждается поэтапный запуск организаций данных секторов с 25 мая при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что так как в городе продолжаются работы по массовому тестированию группы риска и выявлению скрытых очагов инфекции, то снятие ограничения для посещения мечетей, храмов, синагоги и других религиозных объектов города с 18 мая преждевременно.

«Поэтапное возобновление деятельности культовых сооружений и снятие ограничительных мер посещения горожан объектов религиозного поклонения в г.Алматы планируется с 25 мая при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - проинформировали в акимате города.

Здесь отметили, что все запускаемые объекты обязаны работать согласно новым рекомендациям: социальное дистанцирование, строгий санитарный режим на рабочих местах и другие, а количество работников, необходимых непосредственно на рабочих местах, будет определяться самостоятельно руководителями данных организаций.

Накануне на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса было принято решение, чтос 18 мая будет разрешена деятельность: гостиничных комплексов; объектов общественного питания вместимостью до 30 посадочных мест; объектов общественного питания, функционирующих на открытом воздухе с летними площадками в соответствии с санитарными требованиями; работа объектов религиозного поклонения с соблюдением санитарных норм, при заполнении не более 30% от общей полезной площади.

С 13 мая возобновляются внутренние авиарейсы с городами Шымкент, Актау, Уральск, Жезказган, Балхаш, Урджар и Зайсан, а с 1 июня планируется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения с учетом соблюдения требований главного государственного санитарного врача на транспорте. Продажа билетов начнется с 15 мая.