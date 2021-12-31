В ней остается только столица
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Северный Казахстан покинул «желтую зону» по темпам распространения коронавируса
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Северо-Казахстанская область впервые за последние месяцы покинула «желтую зону» по темпам распространения коронавируса, сообщила межведомственная комиссия по противодействию ковид.

В настоящее время в ней осталась только столица, остальные 16 регионов Казахстана находятся в «зеленой зоне».

Минздрав ранжирует регионы по темпам распространения коронавируса с конца 2020 года. Это помогает принимать решения об ужесточении или смягчении карантинных мер.

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