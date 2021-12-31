Северный Казахстан покинул «желтую зону» по темпам распространения коронавируса

В ней остается только столица
Северо-Казахстанская область впервые за последние месяцы покинула «желтую зону» по темпам распространения коронавируса, сообщила межведомственная комиссия по противодействию ковид.
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