Северный Казахстан покинул «желтую зону» по темпам распространения коронавируса

Северо-Казахстанская область впервые за последние месяцы покинула «желтую зону» по темпам распространения коронавируса, сообщила межведомственная комиссия по противодействию ковид.

В настоящее время в ней осталась только столица, остальные 16 регионов Казахстана находятся в «зеленой зоне».

Минздрав ранжирует регионы по темпам распространения коронавируса с конца 2020 года. Это помогает принимать решения об ужесточении или смягчении карантинных мер.