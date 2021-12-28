Air Astana отменяет рейсы из столицы в Лондон в связи с «правительственными ограничениями».

«В связи с правительственными ограничениями мы вынуждены отменить рейсы в Лондон с 29 января по 5 марта. Пассажиры могут получить полный возврат по месту приобретения либо перебронировать билет на рейсы в/из Нур-Султана», - говорится в Телеграм-канале авиакомпании.

Напомним, что неделю назад в Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за нового варианта коронавируса «Омикрон».