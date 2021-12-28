Это связано с «правительственными ограничениями»
  • 857
Air Astana отменяет рейсы из столицы в Лондон
Фото Искандера Салиходжаева

Air Astana отменяет рейсы из столицы в Лондон в связи с «правительственными ограничениями».

«В связи с правительственными ограничениями мы вынуждены отменить рейсы в Лондон с 29 января по 5 марта. Пассажиры могут получить полный возврат по месту приобретения либо перебронировать билет на рейсы в/из Нур-Султана», - говорится в Телеграм-канале авиакомпании.

Напомним, что неделю назад в Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за нового варианта коронавируса «Омикрон».

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы открыли движение по развязке около рынка «Алтын Орда»
Новости
Управление общественного здоровья Алматы призывает не ждать Pfizer
Новости
Минздрав прогнозирует в январе в Казахстане до 3 тыс. случаев COVID-19 в сутки
Новости
В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
Новости
Зоозащитники просят Токаева наложить вето на закон о защите животных
Новости
​Пятеро активистов Демократической партии были задержаны полицией Алматы, один из них подвергся избиению