Это связано с «правительственными ограничениями»
Air Astana отменяет рейсы из столицы в Лондон в связи с «правительственными ограничениями».
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