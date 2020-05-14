В казахстанских поездах не будет ограничений по рассадке пассажиров

После возобновления внутреннего пассажирского железнодорожного сообщения в поездах будет усилен санитарно-дезинфекционный режим, а вот требований по рассадке не будет, и вагоны могут быть полными, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«Вход в здание вокзала будет осуществляться при наличии маски и проездного билета. Перед входом в здание службой собственной безопасности железнодорожного вокзала будет проводиться бесконтактная термометрия. Также перед возобновлением работы железнодорожных вокзалов и вагонов будет проведена полная ревизия систем кондиционирования и замена фильтров», - рассказал о правилах Байгабулов.

По его словам, в поездах будет усилен дезинфекционный режим, бригады должны быть в масках и перчатках. Кроме того, будет ограничено передвижение пассажиров из вагона в вагон.

«Рассадка в пассажирских вагонах в зависимости от класса будет осуществляться по наличию билетов и посадочных мест. Дополнительных требований по рассадке не будет. То есть рассадка будет стандартная. Как и на авиасообщениях было допущено бортовое питание, так и здесь. Жители могут брать с собой еду, и никаких излишних требований по запрещению не будет», - подчеркнул главный государственный санитарный врач на транспорте.

Вместе с тем он сообщил, что в постановлении предусмотрен ряд мер в отношении системы кондиционирования железнодорожных вокзалов и пассажирских вагонов.

«Те вагоны, которые не будут соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, они не будут допущены для перевозок пассажиров. Соответственно, в целях минимизации, исключения рисков и ответственности, гражданской позиции в этом вопросе необходимо минимизировать свои контакты, в том числе выходы на улицу в промежуточных станциях, Желательно, находиться в купе в течение всей поездки и тем самым ограничить передвижение, чтобы исключить всевозможные риски», - резюмировал Байгабулов.