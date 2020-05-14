В Казахстане выздоровели больше половины заразившихся коронавирусом

Казахстанские врачи вылечили от коронавируса 2 476 человек, сообщает оперативный штаб. Это больше половины от общего числа заболевших. За сегодняшний день из больниц выписаны еще 68 человек.

Больше всего сегодня выписано в Карагандинской области – 14 и в столице – 12. Еще 9 человек выздоровели в Западно-Казахстанской области, по 7 человек выписаны в Шымкенте и Актюбинской области, 4 – Павлодарской области, по 3 – в Атырауской, Туркестанской областях, по 2 – в Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Жамбылской областях и 1 человек выписан в Акмолинской области.

В целом больше всего выздоровевших в Алматы – 555 человек и в столице – 501. В Шымкенте выздоровели 160 человек. В разрезе регионов по числу вылечившихся от коронавируса лидирует Кызылординская область – 183, на втором месте Атырауская и Западно-Казахстанская области, в обоих регионах выздоровело одинаковое количество человек – 130. На третьем месте Туркестанская область – 117. Далее идут Карагандинская область – 129, Павлодарская область – 108, Алматинская область – 97, Жамбылская область – 96, Акмолинская область – 95, Актюбинская область – 62, Костанайская область – 36, Мангистауская область – 31, Северо-Казахстанская область – 29, Восточно-Казахстанская область – 17.

Всего в стране заразились коронавирусом 5 571 человек, умерли 32.