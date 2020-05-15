Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тыс.

В США общее число инфицированных превысило 1,4 млн, скончались в стране более 85,8 тыс. заболевших, выздоровели 246,4 тыс.

В России зарегистрировано более 252,2 тыс. случаев заражения, умерли свыше 2,3 тыс. человек, выздоровели более 53,5 тыс.

В Великобритании – свыше 234,4 тыс. случаев, в Испании – более 229,5 тыс., в Италии – более 223 тыс., во Франции – порядка 179 тыс. заболевших, в Германии – около 174,5 тыс. Больше всего среди стран Европы скончалось заболевших в Великобритании – почти 33,7 тыс. В Италии умерли свыше 31,6 тыс. человек, во Франции – более 27,4 тыс., в Испании – свыше 27,3 тыс. В Германии жертвами коронавирусной инфекции стали более 7,8 тыс. человек. А по числу выздоровевших, наоборот, Германия на первом месте – 150,3 тыс. На втором месте Испания – более 143,3 тыс. выздоровевших, на третьем месте Италия – свыше 115,2 тыс. Во Франции выздоровели более 59,7 тыс. человек, в Великобритании – 1 043.

В Бразилии за весь период заразились свыше 202,9 тыс. человек, умерли почти 14 тыс., выздоровели порядка 79,5 тыс. В Турции заразились COVID-19 в целом свыше 144,7 тыс. человек, умерли чуть более 4 тыс., выздоровели свыше 104 тыс. В Иране более 114,5 тыс. случаев заражения, более 6,8 тыс. летальных случаев и свыше 90,5 тыс. выздоровевших.

В Казахстане к этому моменту подтверждено 5 571 случай COVID-19, умерли 32 человека, выздоровели 2 531.