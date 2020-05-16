Это связано с угрозой нацбезопасности страны
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США продолжать ограничивать экспорт для Huawei
ФОТО CNN

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что власти продолжат ограничивать экспорт американских товаров для китайской фирмы Huawei, пишет «Коммерсантъ».

«США будут продолжать ограничивать большую часть американского экспорта для Huawei и ее филиалов, включенных в список, в связи с деятельностью, угрожающей национальной безопасности и международной стабильности США», - заявил он.

Ранее американские власти объявили о введении новых ограничений против китайской компании: от иностранных фирм, использующих американские технологии или программное обеспечение, будут требовать лицензию для поставки чипов Huawei. Китай в ответ пообещал внести американские компании Apple, Cisco и Qualcomm в черный список, ввести против них ограничения и начать расследование, а также отложить покупку самолетов Boeing.

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