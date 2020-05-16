США продолжать ограничивать экспорт для Huawei

«США будут продолжать ограничивать большую часть американского экспорта для Huawei и ее филиалов, включенных в список, в связи с деятельностью, угрожающей национальной безопасности и международной стабильности США», - заявил он.

Ранее американские власти объявили о введении новых ограничений против китайской компании: от иностранных фирм, использующих американские технологии или программное обеспечение, будут требовать лицензию для поставки чипов Huawei. Китай в ответ пообещал внести американские компании Apple, Cisco и Qualcomm в черный список, ввести против них ограничения и начать расследование, а также отложить покупку самолетов Boeing.