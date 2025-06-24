Казахстан подписал с китайской CNOOC контракт на разведку и добычу углеводородов на Каспии

Финансирование разведочного периода обеспечит CNOOC
Министерство энергетики, АО НК «КазМунайГаз» и CNOOC Hong Kong Holding Limited (дочерняя компания CNOOC Limited) подписали контракт на разведку и добычу углеводородов в рамках сложного проекта «Жылыой», расположенного в транзитной зоне северо-восточной части Каспийского моря, сообщила пресс-служба КМГ.
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