Казахстан подписал с китайской CNOOC контракт на разведку и добычу углеводородов на Каспии

Министерство энергетики, АО НК «КазМунайГаз» и CNOOC Hong Kong Holding Limited (дочерняя компания CNOOC Limited) подписали контракт на разведку и добычу углеводородов в рамках сложного проекта «Жылыой», расположенного в транзитной зоне северо-восточной части Каспийского моря, сообщила пресс-служба КМГ.

«Партнерство предусматривает совместную реализацию проекта «Жылыой» на паритетной основе 50/50, при этом финансирование разведочного периода обеспечит CNOOC», - отмечается в сообщении.

Минимальная рабочая программа планируемых геологоразведочных работ включает сейсморазведку и переобработку исторических данных, бурение одной надсолевой разведочной скважины (независимый этап) глубиной 2000 м, а также, в зависимости от результатов полученных данных сейсморазведки, бурение одной подсолевой разведочной скважины (зависимый этап) глубиной 4500 м.

«Это событие знаменует собой важный этап в развитии стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем в нефтегазовой сфере. Крупная китайская компания CNOOC впервые заходит в Казахстан с инвестициями, начиная именно с проекта геологоразведки», - подчеркнули в КМГ.

CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) — один из мировых лидеров в нефтегазовой отрасли, специализирующийся на разведке и добыче. Компания активно сотрудничает с международными партнерами и участвует в реализации крупных проектов в более чем 20 странах.