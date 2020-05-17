Грозы и сильный ветер прогнозируют на севере и юге Казахстана

В северных и южных регионах Казахстана синоптики в понедельник прогнозируют грозы, дожди и усиление ветра, говорится в штормовых предупреждениях, выпущенных для шести регионов страны.

В Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях синоптики ожидают грозу, град, шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров секунду.

В Шымкенте сильный дождь и порывистый ветер до 15-20 м/с ожидаются во второй половине дня в понедельник.

В Кызылрдинской области порывы ветра могут завтра днем достигать 23-28 метров в секунду. В Туркестанской области ожидаются сильный дождь и ветер с порывами до 23 м/с.