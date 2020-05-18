Блокпосты между регионами Казахстана пока убирать не будут – Минздрав

Между регионами Казахстана пока не планируется убирать блокпосты, так как это может привести к распространению коронавирусной инфекции, заявил в понедельник в ходе брифинга на площадке министерства здравоохранения председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг ведомства Тимур Султангазиев.

«На сегодняшний момент между городами Казахстана все еще сохраняются блокпосты и (ограничение – V) передвижения между областями и регионами. На сегодняшний день мы не предполагаем снимать данные блокпосты», - заявил Султангазиев.

По его словам, это связано с разной эпидемиологической ситуацией в разных регионах.

«У нас в последние несколько дней идет значительный рост в городе Шымкент и Атырауской области. Смягчение мер карантинизации и (снятие – V) блокпостов между регионами может привести к завозу той же инфекции из города Шымкент в Туркестанскую область или, например, из Атырауской области в близлежащие области», - привел пример председатель комитета, еще раз подчеркнув, что вопрос в части открытия регионов между собой для автотранспорта «не обсуждался».

«Необходимо понимать, что те же люди массово пойдут передвигаться между регионами автомобильным транспортом. Но этого человека же никто не знает, где он до этого побывал, контрактировал. Риски очень большие», - считает Султангазиев.

Что же касается увеличения авиарейсов между городами, то, по его словам, «нужно понимать, что все-таки время препровождения в самолете короткое».

«Из Нур-Султана до Алматы полтора часа (лететь – V). Риски не такие уж и большие. А вот завоз из одного региона в другой, массовое передвижение населения – это очень рискованно. Все-таки авиаперелетом небольшое количество людей перемещаются», - резюмировал Султангазиев.