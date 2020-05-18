За неделю в Казахстане за счет скрининга выявлено порядка 80% случаев COVID-19 – Минздрав

Порядка 80% новых случаев заражения COVID-19 в Казахстане за неделю выявлено при помощи скрининга, сообщил председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Тимур Султангазиев в эфире медиацентра министерства здравоохранения в понедельник. Значительный прирост дает тестирование сотрудников предприятий, живущих в вахтовых поселках в Атырауской области и Шымкенте.

«Сейчас в основном до 80% в рамках проведения профессиональных скринингов – это определенные группы, контингенты населения, те же работники вахтовых поселков, среди них большое количество в данное время мы выявляем», - сказал он, уточнив, что это за минувшую неделю с 11 по 17 мая..

Он также добавил, что в последние несколько дней в некоторых регионах наблюдается увеличение количества инфицированных, и послабление карантинных мер является одной из причин.

«Кроме того, в закрытых коллективах, где работает огромное количество людей, например, как в «Тенгизшевройл» и его подрядная организация в Атырауской области, или, например, «ПетроКазахстан» в городе Шымкент – мы видим там значительный скачок в первую очередь из-за того, что там работают эти коллективы, условно закрытые, и проживают в вахтовых поселках, и идет несоблюдение тех карантинных мер, которые были озвучены и рекомендованы изначально», - сказал Султангазиев, добавив, что соблюдение карантинных мер – это ответственность руководителей организаций.

В этих регионах, по словам Султангазиева, увеличение ожидаемо. В Атырауской области идет массовое тестирование.

«Там (в Атырауской области – V) сейчас идет массовое тестирование всех сотрудников (ТШО – V), независимо от наличия или отсутствия симптомов. И по ходу этого профилактического скринингового осмотра выявляется (коронавирус – V), это дает значительный прирост заболеваемости в Атырауской области. Такая же ситуация у нас в городе Шымкент. Там выявилось самообращением, случай ОРВИ – (это – V) один из сотрудников. (…) С Туркестанской областью такая же ситуация, там больше завозные случаи, это сотрудники «Тенгизшевройла», которые вахтовики, возвращаются к себе домой», - сказал он, добавив, что в этих регионах послабление мер не рассматривается, и если им не удастся дальше справиться с распространение инфекции, «естественно, мы будем ставить вопрос об ужесточении карантинных мер».

Кроме того, Султангазиев подчеркнул, что увеличение количества выявленных случаев объясняется увеличением количества проводимых тестов – по его словам, с прошлой недели в стране проводится 23,5 тыс. тестов в сутки.

В целом, отметил руководитель комитета, на сегодняшний день в республике Казахстан зарегистрировано 6440 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, и больше половины пациентов были выписаны домой с выздоровлением. На лечении находится 3150 пациентов.

«За прошедшие сутки всего в стране зарегистрировано 283 случая инфекции, прирост составил 4,6%. Из них основная масса - 187 - случаев были выявлены в рамках активного скрининга, то есть это активный поиск, 69 - это контактные лица. Самообращением было всего лишь 18 случаев, это те люди, у которых имеются симптомы ОРВИ, это которые позвонили в скорую помощь или пришли в поликлинику», - также отметил Султангазиев.

За прошедшие сутки не было зарегистрировано случаев в двух регионах – в Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.

За неделю с 11 мая по 17 мая было зарегистрировано 1350 случаев, темп прироста колеблется от 2% до 5%. 17% выявленных за неделю – самообращения, 4% случаев – это завозные случаи. Как отметил Султангазиев, в основном завоз идет из Российской Федерации, а также небольшое количество из Узбекистана и Кыргызстана.

Прирост более 7% на прошлой неделе показали Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Туркестанская, Жамбылская области. Менее 7% прироста зарегистрировано в шести регионах – это Алматинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Карагандинская области, Алматы и столица.

Прирост заболеваемости менее 5% зарегистрирован в Восточном Казахстане, Кызылординской и Мангистауской областях.