Платежный баланс за I квартал сложился с положительным сальдо в $1,2 млрд – Нацбанк

По предварительной оценке за I квартал 2020 года, текущий счет платежного баланса сложился с положительным сальдо в $1,2 млрд по сравнению с дефицитом в $0,1 млрд в I квартале 2019 года, сообщает Национальный банк.

«Основным фактором улучшения текущего счета является увеличение профицита торгового баланса на $0,7 млрд (на 11,8%) до $6,9 млрд. Экспорт товаров вырос на 4,4% до $13,9 млрд, что обусловлено увеличением стоимости экспорта нефти за счет роста количественных поставок», - отмечает регулятор

Импорт товаров снизился на 2,1% до $7,0 млрд за счет сокращения приграничной торговли в результате запрета на пересечение границы физическими лицами. Также в I квартале 2020 года снизились доходы иностранных прямых инвесторов – на 7,6% до $4,7 млрд. По финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального банка) чистый приток капитала за I квартал 2020 года составил $0,7 млрд по сравнению с чистым оттоком в $3,6 млрд за I квартал 2019 года. Приток обеспечен операциями государственного сектора (правительство и Набанк) и банков.

«По прямым иностранным инвестициям чистый приток капитала снизился на 16,6% с $3,0 млрд за I квартал 2019 года до $2,5 млрд за I квартал 2020 года. Приток капитала был обеспечен реинвестированием доходов нерезидентов и увеличением долговых обязательств резидентов перед аффилированными лицами. По банкам чистый приток капитала в размере $0,4 млрд связан с сокращением их портфеля в зарубежных ценных бумагах и ростом обязательств в портфельных инвестициях за счет выпуска еврооблигаций», - пояснили в Нацбанке.

По другим секторам увеличение активов на $2,7 млрд сбалансировало прирост их обязательств на $2,6 млрд, в результате чистый отток капитала по данному сектору составил $47,1 млн. Резервные активы (без учета активов Нацфонда) по состоянию на 1 апреля 2020 года оценивались в $29,8, что покрывает потребности финансирования 7,2 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.