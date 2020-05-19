За сутки в Казахстане подтверждено 311 случаев заражения коронавирусом

В Казахстане за минувшие сутки подтверждено 311 случаев заражения коронавирусом, прирост составил 4,8%, сообщает оперативный штаб. Это самый большой количественный прирост с начала эпидемии. За 17 мая было выявлено 283 случая, а за 16 мая – 307.

Больше всего новых случаев выявлено в Атырауской области – здесь коронавирус подтвержден сразу у 142 человек. Прирост составил 22,6%.

В столице выявлено 36 новых случаев, прирост составил 29%, в Шымкенте – 31 (7,6%), в Алматы – 24 (1,4%).

19 новых случаев подтверждено в Костанайской области (прирост 24,1%), 18 – в Туркестанской области (прирост – 8,2%), 13 – в Карагандинской (5,2%). Еще 8 заболевших выявлено в Акмолинской области (прирост – 6,3%), 6 – в Западно-Казахстанской (1,9%), 4 – в Кызылординской (1,6%), по 3 новых случая зарегистрировано в Алматинской и Жамбылской областях (прирост составил 1,4% и 1,5% соответственно), 2 – в Павлодарской (1,2%) и по одному – в Северо-Казахстанской области (2,6%) и Мангистауской области (0,6%).

Общее число случаев COVID-19 в стране выросло до 6 751, выздоровели 3 469, умерли 35.

Накануне председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Тимур Султангазиев объясни прирост новых случаев в Атырауской и в Шымкенте массовым тестированием сотрудников предприятий, живущих в вахтовых поселках, а в Туркестанской области – «больше завозные случаи, сотрудники «Тенгизшевройла», возвращаются к себе домой». По его словам, послабление карантинных мер также является одной из причин увеличения количества инфицированных в регионах.