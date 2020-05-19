Новую редакцию стратегического плана Казахстана до 2025 года поручил разработать премьер

До 1 июля министерство национальной экономики должно разработать и внести в правительство новую редакцию стратегического плана развития Казахстана до 2025 года. Такое поручение дал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Аскар Мамин.

«По поручению главы государства в связи с резко изменившейся ситуацией в мировой и национальной экономиках будет сформирован в новой редакции стратегический план развития до 2025 года. Он определит основные ориентиры нового экономического курса страны на среднесрочный период, включающего проведение институциональных и структурных реформ», - сказал Мамин.

Премьер подчеркнул, что приоритетной задачей документа станет формирование новой структуры экономики, основанной на повышении ее самодостаточности, конкурентоспособном несырьевом секторе, качественных инвестициях и встраивании в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости.

«Министерству национальной экономики до 1 июля 2020 года внести в правительство проект новой редакции стратегического плана», - поручил глава кабинета министров.