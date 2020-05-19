Его должны подготовить до 1 июля
Новую редакцию стратегического плана Казахстана до 2025 года поручил разработать премьер
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

До 1 июля министерство национальной экономики должно разработать и внести в правительство новую редакцию стратегического плана развития Казахстана до 2025 года. Такое поручение дал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Аскар Мамин.

«По поручению главы государства в связи с резко изменившейся ситуацией в мировой и национальной экономиках будет сформирован в новой редакции стратегический план развития до 2025 года. Он определит основные ориентиры нового экономического курса страны на среднесрочный период, включающего проведение институциональных и структурных реформ», - сказал Мамин.

Премьер подчеркнул, что приоритетной задачей документа станет формирование новой структуры экономики, основанной на повышении ее самодостаточности, конкурентоспособном несырьевом секторе, качественных инвестициях и встраивании в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости.

«Министерству национальной экономики до 1 июля 2020 года внести в правительство проект новой редакции стратегического плана», - поручил глава кабинета министров.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Ливни и понижение температуры воздуха ожидаются в Казахстане
Новости
307 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
Новости
С 1 июня в Казахстане запустят 54 поезда
Новости
Большая часть новых случаев COVID-19 в Шымкенте выявлена в результате скрининга
Новости
Штрафы за нарушения режима ЧП в Казахстане вырастут в 10 раз
Новости
Пересечение казахстанской границы ограничено до улучшения эпидемиологической ситуации – КНБ