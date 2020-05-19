Производство автомобилей в Казахстане в апреле снизилось почти на 22%

Согласно оценкам Нацбанка, апрель продемонстрировал глубочайший за все время наблюдений спад в основных отраслях экономики Казахстана. Экономическая активность снизилась до минимума, а автомобильный рынок встал на паузу. Дилерам удалось реализовать чуть больше 1 тыс. автомобилей, а произведено было произведено 4 867 единиц транспортных средств, что на 21,9% меньше, чем в марте, сообщает Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ).

По предварительным данным АКАБ, в апреле костанайский «СарыаркаАвтоПром» выпустил 2 439 единиц техники. В Усть-Каменогорске на предприятии «Азия Авто» было собрано 2 130 автомобилей, в Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 123 единиц коммерческой техники, семипалатинский СемАЗ – 38 грузовиков. Алматинский Hyundai Trans Auto произвел 15 автомбилей, а Daewoo Bus – 2 автобуса.

«Всего же за четыре месяца текущего года на территории Казахстана было произведено 23 703 единиц техники общей стоимостью 173,4 млрд тенге. 20 906 легковых автомобилей (+72,6%), 2080 грузовиков (+577%), 352 автобуса (+73,4%), 76 единиц прочей специализированной техники и 289 прицепов/полуприцепов. Объемы выпуска в натуральном выражении превзошли результаты января-апреля 2019 года на 84,6%», - сообщили в ассоциации.

Ранее сообщалось, что в апреле казахстанский авторынок пережил крупнейшее месячное падение за всю историю статистических наблюдений из-за карантинных мер. Официальными дилерами было реализовано 1 122 легковых автомобиля и коммерческой техники, что в 6 раз меньше, чем в марте, а на учет поставлено всего 2 853 автомобиля, что в 40 раз меньше средних значений.

В АКАБ ожидают, что в мае ситуация начинает стабилизироваться, так как во многих регионах смягчают карантинные меры.