Казахстанцев начнут выборочно тестировать на коронавирус в поликлиниках – Бюрабекова

В ближайшие дни казахстанцев выборочно начнут тестировать на наличие коронавирусной инфекции в поликлиниках. Причем для сдачи анализа не обязательно наличие симптомов, сообщила во вторник в ходе брифинга на площадке министерства здравоохранения вице-министр Людмила Бюрабекова.

Как пояснила Бюрабекова, на сегодняшний день ежесуточно в Казахстане лаборатории делают до 28 тыс. тестов на коронавирус.

«План тестирования у нас был сформирован, и на сегодняшний день мы его заканчиваем, так как переходим на другую форму скрининга и тестирования, так называемый дозорный эпиднадзор», - рассказала вице-министр.

По ее словам, в данный момент определены механизмы, как будет реализован скрининг. Они будут прописаны в новом постановлении главного государственного санитарного врача, которое будет подписано «сегодня-завтра». Вместе с тем Бюрабекова озвучила, как примерно будет проходить скрининг: «Будут определены поликлиники, в которых будет, условно, с 14:00 до 16:00 часов дня проходить прием пациентов. И у этих пациентов, независимо от того, есть ли у них симптомы или нет, будет проводиться забор образцов для определения коронавирусной инфекции. Далее мы будем оценивать: насколько идет распространенность коронавирусом у нас среди населения». Она отметила, что такой метод медики используют при дозоре за заболеванием ОРВИ, гриппа и других болезней.

Вице-министр также сообщила, что прорабатывается вопрос создать во всех регионах страны передвижные лаборатории.

«У нас есть передвижные лаборатории в Алматинской, Туркестанской области, городе Атырау, так как у нас сейчас там крупный очаг на ТШО и в Западно-Казахстанской области. Кроме того, планируется приобретение в рамках лизинга передвижных вирусологических лабораторий на базе «КамАЗ. Сейчас прорабатывается механизм – это будет государственно-частное партнерство. В дальнейшем мы планируем, что в каждом регионе будет находиться такая передвижная лаборатория», - заключила Бюрабекова.