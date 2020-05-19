Токаев раскритиковал стратегию развития евразийской экономической интеграции до 2025 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что главам Евразийского экономического союза не стоит торопиться с принятием стратегии развития до 2025. Он предложил пересмотреть ее отдельные пункты и определиться уже при личной встрече. Об этом он заявил в ходе онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета во вторник.

«Проект повестки дня в узком составе включает важный вопрос для будущего нашей интеграции – о стратегических направлениях развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года. В целом поддерживая идею его принятия, тем не менее, полагаю, что существуют некоторые вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения и проработки. Учитывая особую важность данного документа, который закладывает основные контуры интеграции на годы вперед, видится целесообразным обсудить его дополнительно и принять его в ходе очной встречи, рано или поздно мы ведь увидимся друг с другом», - заявил Токаев.

В частности, глава государства считает важным завершить «строительство мощного фундамента движения вперед». То есть, пояснил он, следует на практике обеспечить движение товаров без барьеров и ограничений, строить единый рынок услуг, в согласованных сторонами секторах, готовиться к общему энергетическому и финансовому рынкам.

«Безусловно, сотрудничество между нашими странами многогранно, и оно затрагивает практически весь спектр экономических, социальных, гуманитарных отношений. Рассмотрение этих вопросов в пятистороннем формате с привлечением Евразийской экономической комиссии может затруднить их практическую реализацию. Включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование, наука, сферу компетенций ЕЭК, может существенно поменять ее экономическую направленность. Другими словами, будет противоречить сути договора о создании ЕАЭС от 2015 года. Поэтому считаю, что по данным направлениям следует двигаться в пределах того, что заложено в проекте стратегических направлений, то есть рассматривать их как отрасль экономики, без искусственного расширения и углубления в дальнейшем», - подчеркнул Токаев.

Кроме того, по его мнению, интеграционная работа должна учитывать особенности национальной правовой системы и исходить из принципа «необходимой достаточности» при рассмотрении вопросов гармонизации, унификации национальных законодательств. Поэтому, уточнил президент, «предлагаемые в стратегии гармонизация и унификация законодательства в части установления правовой ответственности, административной, уголовной, в ряде отраслей, речь идет о таможенном деле, техническом регулировании, защите прав потребителей, на наш взгляд, пока не отвечают принципу разумной достаточности».

«А это приведет к отторжению стратегии национальным общественным мнением, поскольку стратегия ограничит суверенные права правительств и парламента. При этом надо учитывать, что в рамках имеющихся договоренностей между компетентными органами существует широкое поле для административного сотрудничества, обмена информацией о нарушениях и нарушителях. Совместные работы по предотвращению угроз трансграничного характера, пресечению нарушений и преступлений», - заявил глава Казахстана.

Следует также аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий Евразийской экономической комиссии о предоставлении права участия в двусторонних переговорах государств-членов с третьими странами по вопросам торговли услугами.

«Очень трудно представить, как это будет происходить на практике: на двусторонних переговорах присутствует представитель комиссии. Сфера торговли услугами, инвестиции, являются национальной компетенцией, так как не затрагивает интересы других стран. Соответственно, необходимость отвлечения человеческих и финансовых ресурсов комиссии на данную работу, нам, откровенно говоря, непонятно», - сказал президент, отметив, что другое дело, когда стороны могли бы информировать ЕЭК о договоренности с третьими странами, а в отдельных случаях просить представителей комиссии оказать консультационную помощь в подготовке к переговорам, обмениваться опытом и информацией, полезной для переговоров.

Токаев еще раз подчеркнул, что главы ЕАЭС планируют принять «принять важный стратегический документ», который определит развитие союза на ближайшую пятилетку.

«Это большое историческое событие, которое требует тщательной подготовки со всех сторон, будь это содержание самого документа или организационно-протокольное оформление и информационное сопровождение. Хотел бы отметить, что представители комиссии на днях уже анонсировали принятие главами государств стратегии. Я думаю, что это неуместное забегание вперед. Президентам надо дать возможность обсудить и самим самостоятельно принять решение: будем ли мы принимать стратегию – это очень важный документ или нет. Но бывают такие случаи, когда проявляется чрезмерное честолюбие некоторых представителей Евразийской экономической комиссии, дескать, мы подготовили документ, а дело президентов принять. Но, я думаю, что мы должны воспользоваться правом глав государств все же обсудить этот документ дополнительно с тем, чтобы не допустить впредь ошибок. И, следовательно, избежать критики со стороны общественного мнения», - высказал мнение Токаев.

Вместе с тем, добавил он, правительства стран-участниц союза совместно с комиссией «могли бы начать параллельную работу по подготовке плана реализации стратегии».

«Это позволит комплексно увидеть горизонты, к которым мы должны стремиться», - заключил глава государства.