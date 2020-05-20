Махмуд Аббас объявил о выходе Палестины из всех соглашений с США и Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений, которые были заключены с Израилем и США, пишет РБК . Так он отреагировал на заявление премьер-министра Израиля о том, что следует распространить суверенитет страны и на палестинские территории с еврейскими поселениями.

«С сегодняшнего дня (с 19 мая – V) Палестина освобождается от всех соглашений и договоренностей с правительствами США и Израиля и от всех обязательств, основанных на этих договоренностях и соглашениях, в том числе в сфере безопасности», - заявил Аббас.

По его мнению, Вашингтон ведет несправедливую политику по отношению к палестинскому народу. Аббас полностью возложил на американскую администрацию ответственность «за притеснения палестинского народа» и считает «ее главным партнером израильского оккупационного правительства во всех его агрессивных и несправедливых решениях и мерах» против народа Палестины.

Вместе с тем президент Палестины сообщил, что 19 мая страна завершит процесс подписания соглашений о присоединении к международным соглашениям и конвенциям, к которым она еще не присоединилась.

«Мы подтверждаем нашу приверженность урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решения о создании двух государств с нашей готовностью принять присутствие третьей стороны на границах между ними», - добавил Аббас.

17 мая Израиль утвердил состав правительства. Действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху останется на посту в течение 18 месяцев нового правительственного срока, а лидер партии «Кахоль-Лаван» и политический противник Нетаньяху Бени Ганц будет исполнять обязанности заместителя премьер-министра и министра обороны. Согласно коалиционному соглашению партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван», Ганц займет премьерское кресло на вторую половину срока, тогда как Нетаньяху перейдет на должность заместителя премьера.

После оглашения коалиционного соглашения Нетаньяху заявил, что пришло время распространить израильский суверенитет над палестинскими территориями на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине, на которых расположены еврейские поселения.

В конце января президент США Дональд Трамп на совместной с Нетаньяху пресс-конференции в Вашингтоне объявил ключевые положения плана мирного палестино-израильского урегулирования. В их число вошло признание суверенитета Израиля над существующими еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана, а также отказ Палестины от вооруженной борьбы. Кроме того, США предложили сделать «неделимый» Иерусалим столицей Израиля, а «Восточный Иерусалим» — столицей Палестины, и неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением. Против этого выступили палестинский лидер Махмуд Аббас и арабские государства.