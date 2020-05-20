В Алматы с 25 мая начнут открывать объекты культуры

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров совместно с главным государственным санитарным врачом мегаполиса Жандарбеком Бекшиным и главой городского управления культуры Ернаром Курмашевым провел встречу с руководителями городских организаций культуры и искусства и представителями частных организаций. В ходе встречи рассмотрен вопрос возобновления работы объектов культуры, которых в городе насчитывается 134, а в них работают 8500 человек.

«Первый этап смягчения карантинных мер для объектов культуры начнется 25 мая 2020 года. С этого дня допускается проведение индивидуальных и групповых репетиций, не превышающих одновременное скопление до 30 человек, без допуска зрителей и посетителей, при строгом соблюдении санитарно-дезинфекционного режима», - сообщили в акимате.

При этом руководству организаций культуры рекомендовано перевести на удаленный режим работы сотрудников, чья работа может проводиться в дистанционном формате; повсеместно установить санитайзеры для обработки рук на входе; использовать одноразовые маски и перчатки всем сотрудникам; проводить обработку поверхностей, поручней лестниц, дверей не менее 3 раз в день с последующим проветриванием помещения на 15 минут; обеспечить исправное функционирование системы вентиляции.

«На следующем этапе исходя из эпидемиологической ситуации будет рассматриваться вопрос допуска горожан на объекты культуры с сохранением требований ограничения количества одновременного нахождения посетителей, в зависимости от площади залов, с сохранением социальной дистанции и не более 50% заполнением зала», - добавили в акимате, напомнив, что на массовые культурно-досуговые и зрелищные мероприятия в городе действует запрет до 1 июля. Также администрациям организаций рекомендуется обеспечить развозку сотрудников, которые не имеют личного автотранспорта.

Бекшин, обращаясь к руководителям объектов культуры, обратил внимание на важности строгого соблюдения всех мер безопасности и надлежащего проведения санэпидемиологических мероприятий.

«Мы должны обеспечить усиленный дезинфекционный режим и соблюдать все требования, которые предусмотрены в алгоритме работы музеев, галерей, кинотеатров и иных объектов культуры. В организациях должно быть предусмотрено ответственное лицо, контролирующее соблюдение противоэпидемиологических мер – проведение термометрии, использование перчаток и масок в течение рабочего дня с условием их своевременной смены, проведение инструктажа среди персонала, наличие моющих дезинфицирующих средств, обеспечение индивидуального приема пищи в специально отведенных помещениях, создание условий для соблюдения личной гигиены, в частности частого мытья рук», - сказал он.

Бабакумаров в свою очередь отметил первостепенность задачи по обеспечению безопасности как зрителей, так и работников сферы культуры, и поручил управлению культуры создать мониторинговую группу по предварительной оценке готовности объекта эпидемиологическим требованиям. В случае необеспечения норм безопасности объектам не будут выдаваться акты готовности к карантинным мероприятиям, а за соблюдение мер безопасности установлена персональная ответственность первых руководителей, подчеркнули в акимате.