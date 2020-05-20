Только треть угнанных машин из Казахстана возвращают владельцам – Тургумбаев

До 85% автомашин, угнанных в Казахстане, вывозят в Россию. При этом только треть найдено и возвращается в страну. Это обусловлено в том числе тем, что государственные органы стран СНГ не исполняют запросы о возврате транспорта, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Чтобы исключить эту проблему в среду палата рассмотрела и одобрила проект закона «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года».

«Основная цель протокола – повышение эффективности мер в обеспечении защиты прав владельцев похищенного автотранспорта. В настоящее время существуют проблемы неисполнения запросов о возврате автотранспорта компетентными органами стран-участниц соглашения, действующего с 2005 года. За это время установлено свыше 220 похищенных в Казахстане автомашин, из них только 30% возвращены в страну», - рассказал Тургумбаев, отметив, что «80-85% угнанных машин уходит на территорию Российской Федерации и такой же процент угнанных автомобилей уходит из Российской Федерации на территорию Казахстана».

В этой связи, сообщил он, в соглашение вносится норма по установлению срока исполнения запросов до одного месяца. Также определяются четкие основания для отказа в предоставлении информации по запросу. Протоколом предусматривается и обмен сведениями из дополнительных информационных баз данных снятых с учета автотранспортных средств, прошедших регистрацию в таможенных органах, получивших повреждения в результате пожаров и ДТП. Кроме того, устанавливается срок в 12 месяцев, по истечении которого неистребованные автотранспортные средства обращаются в доход государства, в котором они были обнаружены. При этом глава МВД отметил, что между министерствами внутренних дел стран Евразийского экономического союза «очень тесные взаимоотношения», проводятся совместные оперативные мероприятия, в том числе, по поиску угнанных автомобилей.

«Наша главная цель – чтобы данное автотранспортное средство не было легализовано на территории той страны, куда оно было угнано. Мы создаем единую информационную базу, пока среди пяти государств-участников ЕАЭС – базу данных угнанного автотранспорта, чтобы сразу в режиме онлайн видеть, какое автотранспортное средство было угнано. И уже на территории (этого государства – V) предпринимать какие-то меры», - пояснил Тургумбаев.