С завтрашнего дня автобусы будут ходить до 21:00
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В Алматы продлили время работы общественного транспорта
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

В Алматы время работы общественного транспорта продлено с 19:00 до 21:00, сообщает пресс-служба городского акимата.

«Городские автобусные маршруты с 21 мая будут работать до 21:00. При этом пассажиры могут передвигаться на общественном транспорте только при обязательном соблюдении таких санитарных норм, как ношение масок и социальное дистанцирование. Также количество пассажиров в салоне автобуса не должно превышать количество сидячих мест. Если все места заняты, нужно дождаться следующий автобус», - отметили в акимате.

Здесь проинформировали, что для удобства горожан и сокращения интервала ожидания сейчас на линию выходят 90% автобусов. Также на популярных маршрутах, где наблюдалось увеличение пассажиропотока, количество автобусов было увеличено.

«За соблюдение санитарных норм ответственность несут сами пассажиры. Сотрудниками СЭС совместно с правоохранительными органами будут организованы проверки на общественном транспорте», - подчеркнули в акимате.

Возобновление работы пригородных маршрутов пока не планируется.

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