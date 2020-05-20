Последние звонки для 1-10 классов пройдут онлайн во всех школах Казахстана 25 мая

25 мая по всему Казахстану пройдут последние звонки в режиме онлайн для всех школьников, и только для выпускников 11 класса вручение аттестатов пройдет в школах 3-4 июня, сообщил в среду в ходе брифинга министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Такого отдельного мероприятия, как последний звонок формально нет, но тем не менее традиционно проводится в последний день учебы 25 мая (последний звонок - V). Там 9, 11 классы выпускаются. Но в связи с тем, что у нас занятия всю четвертую четверть идут в формате дистанционного обучения, 25-го никого в школе не будет. Поэтому проведения в традиционном формате последних звонков тоже не будет», - подчеркнул Аймагамбетов.

Он уточнил, что 25 мая планируется провести последний звонок в онлайн-формате, а сам министр готовит для школьников страны поздравление, которое покажут по телевидению.

«Будет мое поздравление, мы сейчас готовим. После этого мы планируем, что в каждой школе, в каждом классе в формате классного часа классные руководители, учителя организуют соответствующие мероприятия – надо подвести итоги года, надо похвалить детей, которые на самом деле работали, за достижения. В целом мероприятие в формате онлайн пройдет – это 25 мая», - добавил глава Минобразования и науки.

Вместе с тем, напомнил он, вручение аттестатов для выпускников 11 классов состоится 3-4 июня, так как «это важное мероприятие для каждого выпускника школы». Однако все будет проходить с учетом жестких санитарных требований.

«Приоритетом для нас является безопасность наших детей, педагогов. Поэтому вручение аттестатов пройдет на улице, на открытом воздухе, с лимитированным количеством гостей – один, максимум два. Мероприятие по вручению каждый класс будет проводить отдельно, чтобы не было большого скопления. На территории, где будет проводится мероприятие, будет специальная разметка для социальной дистанции. Мы требуем наличие масок, респираторов, а также настоятельно просим воздержаться лицам с хроническими заболеваниями, пожилого возраста, в связи с тем, что есть опасения за их здоровье, от присутствия на вручении», - заключил Аймагамбетов.