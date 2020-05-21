В Казахстане число случаев заражения коронавирусом превысило 7 тысяч

Лидером прироста стала столица – за минувшие сутки здесь подтверждено 84 новых случая, прирост составил 6,4%. В Алматы выявлено 57 новых случаев, прирост – 3%, в Шымкенте – 23 (4,7%).

Среди регионов лидирует по-прежнему Атырауская область – 24 новых случая за сутки, прирост составил 3%. 19 новых случаев выявлено в Алматинской области (прирост – 8,7%), в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях – по 13 новых случаев (прирост 3,8% и 4,5% соответственно). Еще 11 заболевших выявлено в Кызылординской области (4,3%), 9 – в Павлодарской (5,4%), 5 – в Жамбылской (2,3%), 2 – в Актюбинской области (0,9%) и 2 – в Туркестанской области (0,8%). По одному новому случаю подтверждено в Восточно-Казахстанской области (1,7%), в Акмолинской области (0,7%) и в Мангистауской области (0,6%).

Всего с начала эпидемии в Алматы заразились коронавирусом 1 966 человек, в столице – 1 403, в Атырауской области – 816, в Шымкенте – 508, в ЗКО – 352, в Карагандинской области – 300, в Кызылординской – 266, в Туркестанской – 247, в Алматинской – 238, в Актюбинской – 233, в Жамбылской – 222, в Павлодарской области – 176, в Мангистауской области – 164, в Акмолинской области – 135, в Костанайской области – 110, в Восточно-Казахстанской области – 59, в Северо-Казахстанской области – 39.

Выздоровели и выписаны из больниц 3 734 человека, больше всего в Алматы – 1 092, в столице – 633 и Кызылординской области – 216. Скончались в стране от коронавируса 35 человек, лидером по смертности стал Алматы – 10 летальных случаев.

Накануне главный санитарный врач страны Айгуль Есмагамбетова объяснила рост новых случаев тем, что казахстанцы перестали соблюдать карантин, а также тем, что увеличилось количеством проводимых в сутки тестов.