Большая часть новых случаев COVID-19 в Казахстане выявлена из числа контактных

За минувшие сутки в Казахстане выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом. Как следует из информации, предоставленной оперативным штабом, большая часть из вновь выявленных заболевших – контактные с ранее инфицированными.

В Алматы из 57 новых случаев 42 выявлены из круга близкого контакта, 15 случаев – в результате проведенного скрининга.

В Шымкенте диагноз COVID-19 подтвержден у 7 человек из числа близких контактов, 16 заразившихся выявлены в результате проведенного скрининга.

В Алматинской области 12 новых случаев выявлено в городе Талдыкорган, 4 – в Кегенском районе, 2 – в Талгарском и 1 - в Карасайском районах.

«16 выявлены активно, 3 – при обращении в медицинское учреждение. По результатам ПЦР-анализа у пациентов был уточнен диагноз COVID-19. Все больные ранее были изолированы, в настоящее время переведены в инфекционное отделение», - сообщили в пресс-службе акима области.

В Карагандинской области все 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены из числа контактных с ранее заболевшими. Это четверо жителей Караганды, в том числе ребенок 2019 года рождения, 8 жителей Темиртау, в том числе 6-летний ребенок, а также жительница Сарани.

В Павлодарской области COVID-19 выявлен у 6 жителей города Экибастуза, 2 жителей Баянаульского района и у годовалого ребенка из Павлодара.

«Женщины (из Экибастуза – V) наблюдались по месту жительства с хроническим бронхитом, хроническим ларинготрахеитом, остеохондрозом шейного отдела позвоночника, ОРВИ. Одной из них был выставлен диагноз – внебольничная двухсторонняя нижнедолевая пневмония. 68-летняя пациентка была госпитализирована с диагнозом хронический панкреатит», - сообщает оперативный штаб.

Одна из жительниц Экибастуза, жители Баянаульского района и годовалый ребенок из Павлодара являются контактными с ранее заразившимися КВИ. У пациентов наблюдалось повышение температуры, слабость, потоотделение, одышка, кашель.

«Все пациенты переведены в инфекционное отделение городских больниц Павлодара и Экибастуза. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Все контактные лица установлены», - отметили в штабе.

В Кызылординской области коронавирусная инфекция выявлена у 9 жителей Кызылорды и 2 жителей Казалийского района. Семеро являются контактными с ранее заболевшими, двое обследованы в рамках скрининга групп риска, еще двое – вахтовые работники, прибывшие из Атырау.

В Жамбылской области заболели 3 жительницы Байзакского района после контакта с ранее выявленными больными, они были госпитализированы в карантинный стационар. Также заразился житель Тараза, он прибыл из России. Коронавирус также выявлен в Кордайском районе при пересечении государственной границы у дальнобойщика, уроженца Туркестанской области.

В Туркестанской области при скрининговом обследовании выявлен COVID-19 у жителя Сарыагашского района, а при обследовании на автопереходе таможенного пункта «Атамекен» - у жителя Шымкента. Выявляются и изолируются контактные с ними лица.

В Актюбинской области оба случая – самообращение с симптомами ОРВИ.

В городе Семей COVID-19 подтвержден у 19-летней студентки, которая прибыла из Российской Федерации. При прохождении экспресс-тестирования результат был отрицательный. По прибытию домой девушка находилась под наблюдением врачей по месту жительства. Повторное исследование методом ПЦР дало положительный результат на коронавирус.

В Акмолинской области заболел житель Есильского района, он водитель-дальнобойщик, прибыл из Российской Федерации. Находился на домашнем карантине.