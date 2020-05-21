Парламент Казахстана утвердил запрет на строительство объектов рядом со складами боеприпасов

Парламент Казахстана официально запретил строительство объектов вблизи складов боеприпасов. В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований».

«В ходе работы над законопроектом мы воочию убедились, что существует ряд недостатков и проблем в части установления запретных зон и запретных районов при арсеналах. В частности, это вопросы безопасности населения, зданий и сооружений на территориях, прилегающим к арсеналам, базам и складам. Кроме того, (выявлен - V) низкий уровень координации действий государственных и местных исполнительных органов по обеспечению безопасности, хранению боеприпасов. Также имеются факты незаконного строительства зданий и сооружений вблизи хранилищ боеприпасов», - рассказал депутат сената Нуржан Нурсипатов.

Как отмечается в заключении профильного комитета палаты, поправки вносятся в Земельный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и «Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан». В частности, территории арсеналов, баз и складов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований по аналогии с территориями военных полигонов относятся к зонам с особыми условиями пользования землей. Законом расширяются полномочия правительства в части наделения права утверждения перечня запретных зон и районов, правил их установления, а также дополнение компетенции акиматов областей, городов республиканского значения, столицы новой функцией по согласованию с соответствующими государственными органами границ и местоположений территорий запретных зон и районов. Вводится административная ответственности за строительство зданий и сооружений, за хозяйственную и иную деятельность, не связанных с непосредственной эксплуатацией арсеналов, баз и складов, а также за применение средств, систем для наблюдения, фотосъемки, аудио-и видеозаписи на территории запретных зон и районов.

При рассмотрении закона в мажилисе депутат Мухтар Ерман сообщал: «Поправки позволят комплексно подойти к механизму установления границ и местоположения территорий запретной зоны и запретного района с обязательным согласованием местными исполнительными органами, с госорганами, которым принадлежат арсеналы, базы и склады вооружений, военной техники и боеприпасов. Поправки обеспечат защиту населения, гражданской и другой инфраструктуры в случае возможного возникновения ЧС при хранении боеприпасов».