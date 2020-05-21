Правительство будет утверждать такие запретные зоны
Парламент Казахстана утвердил запрет на строительство объектов рядом со складами боеприпасов
ФОТО VЛАСТИ

Тамара Вааль, Vласть

Парламент Казахстана официально запретил строительство объектов вблизи складов боеприпасов. В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований».

«В ходе работы над законопроектом мы воочию убедились, что существует ряд недостатков и проблем в части установления запретных зон и запретных районов при арсеналах. В частности, это вопросы безопасности населения, зданий и сооружений на территориях, прилегающим к арсеналам, базам и складам. Кроме того, (выявлен - V) низкий уровень координации действий государственных и местных исполнительных органов по обеспечению безопасности, хранению боеприпасов. Также имеются факты незаконного строительства зданий и сооружений вблизи хранилищ боеприпасов», - рассказал депутат сената Нуржан Нурсипатов.

Как отмечается в заключении профильного комитета палаты, поправки вносятся в Земельный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и «Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан». В частности, территории арсеналов, баз и складов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований по аналогии с территориями военных полигонов относятся к зонам с особыми условиями пользования землей. Законом расширяются полномочия правительства в части наделения права утверждения перечня запретных зон и районов, правил их установления, а также дополнение компетенции акиматов областей, городов республиканского значения, столицы новой функцией по согласованию с соответствующими государственными органами границ и местоположений территорий запретных зон и районов. Вводится административная ответственности за строительство зданий и сооружений, за хозяйственную и иную деятельность, не связанных с непосредственной эксплуатацией арсеналов, баз и складов, а также за применение средств, систем для наблюдения, фотосъемки, аудио-и видеозаписи на территории запретных зон и районов.

При рассмотрении закона в мажилисе депутат Мухтар Ерман сообщал: «Поправки позволят комплексно подойти к механизму установления границ и местоположения территорий запретной зоны и запретного района с обязательным согласованием местными исполнительными органами, с госорганами, которым принадлежат арсеналы, базы и склады вооружений, военной техники и боеприпасов. Поправки обеспечат защиту населения, гражданской и другой инфраструктуры в случае возможного возникновения ЧС при хранении боеприпасов».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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