Бразилия вышла на второе место в мире по числу зараженных COVID-19

Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом и заняла второе место в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 330,8 тыс. случаев заражения.

По данным министерства здравоохранения Бразилии, за последние сутки было выявлено 20,8 тыс. новых случаев заражения. Как отмечает РБК, это рекордный показатель с начала эпидемии в стране. За сутки скончался 1 001 заболевший коронавирусом, общее число умерших превысило 21 тыс. Ранее бразильский эпидемиолог, директор Международного центра долголетия Алешандре Калаше рассказал изданию The Financial Times, что реальное число заболевших в Бразилии может быть гораздо выше официальных данных. По его словам, жители трущоб, где проживают около 13 млн бразильцев, не имеют возможности обратиться за помощью.

Тем временем в Китае за сутки впервые с января не выявили ни одного случая заражения коронавирусом, летальных исходов тоже не зафиксировано, сообщает ТАСС. По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, в больницах остаются 79 пациентов с коронавирусом, у 9 из них заболевание протекает в тяжелой форме. Число инфицированных, прибывших из-за рубежа, за все время составило 1 711, из них 1 670 уже выздоровели. В целом в Китая с декабря 2019 года заразились боле 82,9 тыс. человек, умерли свыше 4,6 тыс. человек. С 15 апреля в стране официально не было летальных исходов, за исключением случаев, добавленных в результате корректировки статистики, а вылечились 94,3% заразившихся.

В США число заразившихся превысило 1,6 млн, умерли порядка 96 тыс. человек. В России порядка 326,5 тыс. заболевших, скончались более 3,2 тыс.

В Великобритании – 255,5 тыс. случаев заражения и порядка 36,5 тыс. летальных случаев, в Испании – 234,8 тыс. заразившихся и 28,6 тыс. умерших, в Италии – 228,6 тыс. заболевших и 32,6 тыс. умерших, во Франции число заразившихся превысило 182 тыс., число летальных случаев – 28,2 тыс., в Германии – 179,7 тыс. заболевших и свыше 8,2 тыс. умерших, в Турции – 154,5 тыс. заразившихся и 4,2 тыс. умерших.

В Иране число заражений достигло 131,6 тыс., скончались 7,3 тыс. человек, в Индии – порядка 124,8 тыс. случаев COVID-19, от которого скончались 3,7 тыс. человек.