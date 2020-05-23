В Казахстане провожающим разрешат входить в здания аэропортов с 25 мая

С 25 мая в стране возобновляют работу аэропорты. И с этого же дня провожающих будут допускать в здание, при этом они должны быть в медицинских масках, сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«Проводимый специалистами санитарно-карантинных пунктов мониторинг по соблюдению ограничительных мер свидетельствует, что введенные карантинные требования строго соблюдаются как пассажирами, так и персоналом в здании аэропорта и на борту воздушного судна. С учетом обеспечения администрацией аэропорта санитарно-карантинных требований, таких как социальная дистанция, масочный режим, усиленная дезинфекция и других – исключено требование по не допуску провожающих в здание аэропорта с 25 мая текущего года», - цитирует его «Казинформ».

При этом службой собственной безопасности аэропорта будет проводиться бесконтактная термометрия всех граждан при входе в здание аэропорта, при этом обязательно наличие маски. В условиях соблюдения жестких санитарно-карантинных мер в терминале аэропорта работают объекты общественного питания и торговли.

Как сообщалось, с 25 мая все аэропорты Казахстана будут открыты к выполнению регулярных внутренних рейсов, что будет способствовать возобновлению маршрутов на внутреннем авиарынке.