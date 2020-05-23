Синоптики предупреждают о сильной жаре в нескольких регионах Казахстана

Так, в Павлодарской области в понедельник-вторник воздух прогреется до 35-38 градусов. В Мангистауской области в те же дни прогнозируют жару до 42 градусов.

В Кызылординской области жару до 43 градусов синоптики прогнозируют с воскресенья до вторника. При этом местами в регионе будет пыльная буря и сильный ветер, с порывами до 28 метров в секунду.

В Туркестанской области температура поднимется до 40 градусов в понедельник и вторник, в регионе также ожидается сильный ветер - с порывами до 15-20 метров в секунду.

В столице в ближайшие три дня также будет жарко, ко вторнику воздух прогреется до 35 градусов. В Шымкенте - жара до 36-38 градусов, в Алматы ко вторнику температура воздуха поднимется до 31 градуса.