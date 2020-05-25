В Казахстане коронавирусом заразились еще 209 человек

В Казахстане за минувшие сутки выявлено еще 209 случаев заражения коронавирусом. Это в два раза меньше, чем сутками ранее, когда было зарегистрировано 403 случая COVID-19. Темп прирост за сутки составил 2,5%.

Лидером по числу выявленных новых случаев снова стал Алматы – 37, прирост составил 1,7%. В Карагандинской и Жамбылской областях по 33 новых случая (прирост 5,9% и 12,7% соответственно), в столице – 32 (2%), в Западно-Казахстанской области – 28 (7,3%), в Атырауской области – 12 (1,4%). Еще у 10 человек COVID-19 выявлен в Павлодарской области (5,6%), по 6 новых случаев зарегистрировано в Кызылординской и Актюбинской областях (прирост 2,1% и 2,2% соответственно), по 4 – в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях (1,4% и 6,5% соответственно).

Меньше всего случаев за сутки зарегистрировано в Костанайской области – 2 (1,7%), в Мангистауской и Акмолинской областях – по одному новому случаю (0,6% и 0,7% соответственно).

Всего в Казахстане с 13 марта, когда были выявлены первые случаи COVID-19, заболели 8 531 человек, из них выздоровели уже 4352, скончались 35.