Врачей ЦГКБ Алматы трудоустроят в другие больницы на вакантные должности – акимат

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров совместно с руководителем управления общественного здоровья Тлеуханом Абилдаевым в режиме видео-конференц-связи провел встречу с коллективом Центральной городской клинической больницы. Как сообщает пресс-служба акимата, были рассмотрены вопросы трудоустройства и выплат надбавок медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, и зараженных данной инфекцией.

Как сообщила врио главного врача ЦГКБ Гульнар Кулкаева, по собственному желанию уволились 10 сотрудников больницы. До 1 июня ожидают трудоустройства выздоровевших 143 сотрудников, с 1 по 15 июня все остальные сотрудники готовы выйти на работу.

В целях дальнейшего регулирования трудовых прав с учетом сложившейся ситуации в рамках карантинного режима, с 1 июня установлен вахтовый метод работы сотрудников ЦГКБ по 15 дней, за исключением сотрудников отделения реанимации, которым предусмотрен почасовой график работы. Кроме того, сообщает акимат, «будет обеспечено максимальное трудоустройство сотрудников ЦГКБ на вакантные должности ГКБ №4, ГКБ №7, ГБСНП». А нетрудоустроенным врачам на период производственного простоя будут платить среднюю заработную плату за счет средств местного бюджета.

«По вопросу надбавок создана специальная рабочая группа, списки сформированы, в ближайшее время ожидаются официальные результаты расследования спецгруппы министерства здравоохранения РК. С учетом этого будут приняты окончательные решения», - проинформировали в акимате.

Сегодня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов поручил руководителю управления здравоохранения города Алматы решить вопрос трудоустройства врачей ЦГКБ в другие медицинские организации города «на период санитарной обработки объекта», а также вопросы «возобновления работы многопрофильного стационара в прежнем режиме» и «дополнительной оплаты труда и социальной поддержки медработников».

24 мая заведующая гинекологическим отделением ЦГКБ Гаухар Амиреева написала Facebook пост, в котором утверждала, что «для многих сотрудников нет рабочих мест, поскольку без соответствующих приказов в считанные дни больницу перепрофилировали в инфекционную, и многие специалисты оказались не востребованы».



