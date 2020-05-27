19 больных коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ – Биртанов

4 653 человека в Казахстане продолжают лечиться от коронавирусной инфекции, причем только 1,5% или 58 больных находятся в тяжелом состоянии, из которых 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Елжан Биртанов. Он также подчеркнул, что темпы прироста заболеваемости в стране находятся в пределах 5%, то есть стабильные.

«На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано свыше 9,3 тысяч больных, зараженных коронавирусом, из них более половины – 4613 – уже выписано. К сожалению, 37 больных скончались по причине коронавирусной инфекции и 4653 человека продолжают лечение, в том числе, 355 детей. Хочу отметить, что из этого количества больных 85% больных – это больные с легким течением или вовсе бессимптомные, порядка 13% – это свыше 500 больных – находятся с симптомами средней тяжести и 1,5% – 58 больных – находятся в тяжелом состоянии, в том числе 19 человек находятся на искусственной вентиляции легких», - сообщил Биртанов.

Министр напомнил, что за последние две недели, с момента завершения режима ЧП, зарегистрировано порядка 3,5 тысяч случаев заболеваний, однако «темпы прироста достаточно стабильные» и находятся в пределах 5%. При этом отмечается рост заболеваемости в отдельных регионах.

«Вспышки носят определенный локальный характер. Это в Атырауской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях и городе Шымкент. Рост заболеваемости в этих регионах, прежде всего, связан со вспышками в организованных трудовых коллективах, и (случаи – V) выявлены именно путем проведения профилактических тестирований», - заверил министр, отметив, что на Тенгизском месторождении после регистрации первого случая ОРВИ начали массовое тестирование и на сегодня выявили более 1 тысячи случаев. В Карагандинской области на руднике «Нурказган» корпорации «Казахмыс» зарегистрировано свыше 350 случаев, в городе Шымкент на предприятии «ПетроКазахстан Ойл» – 219, на стройплощадках в столице и Туркестанской области – порядка 80, а также в воинских подразделениях Жамбылской и Актюбинских областях.

В общей сложности, по словам Биртанова, ежесуточно в Казахстане проводится до 25 тысяч тестов в сутки, а с начала регистрации заболевания проведено 711 тысяч тестов или 3844 теста на 100 тыс. населения, что «соответствует уровню развитых стран».

Вместе с тем глава Минздрава предупредил, что если казахстанцы не будут соблюдать меры безопасности, власти будут ужесточать карантинные меры.

«Мы можем продолжать работать, но при соблюдении необходимых мер. Если эти меры будут игнорироваться и рост заболеваемости будет расти, конечно же, придется ужесточать меры, вводить дополнительные санкции. Не хотелось бы этого делать. Потому от каждого человека, от каждого гражданина зависит успех борьбы с пандемией…. Эпидемия продолжается, и поэтому необходимо, чтобы каждый из нас четко понимал ту меру ответственности соблюдения этих мер безопасности…. Президент поручил нам, правительству и акимам, принять решительные меры, и мы их, безусловно, примем. Но они будут недостаточно эффективными, если каждый гражданин не будет поддерживать меры и лично сам не придерживаться этих мер безопасности», - заключил Биртанов.