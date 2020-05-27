Надзор за промышленными предприятиями усилят в Казахстане

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной безопасности». Как сказал депутатам министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, документ позволит усилить государственный надзор за такими предприятиями, а также позволит снизить уровень травматизма на опасных производственных объектах.

«Законопроект нацелен на совершенствование норм законодательства в области промышленной безопасности, повышение эффективности осуществления государственного надзора на опасных объектах, упорядочение деятельности организаций, аттестованных на право проведения работ в области промышленной безопасности, и предоставляющих услуги по проведению аварийно-спасательных работ», - сказал Атамкулов.

В частности, для повышения роли производственного контроля предприятий документом предлагается регламентировать деятельность должностных лиц служб производственного контроля и усилить их статус.

«Должностных лиц организации предлагается наделить правом организовывать и проводить проверки состояния промышленной безопасности с полномочиями приостановления работ, осуществляемых с нарушениями требований, создающих угрозу жизни и здоровью работников и отстранения от работ лиц, несоответствующих требованиям промышленной безопасности», - пояснил министр.

Чтобы упорядочить деятельность организаций, аттестованных на право проведения работ в области промышленной безопасности и предоставляющих услуги по проведению аварийно-спасательных работ, разработчик предлагает осуществлять надзор за данными организациями.

«Данная норма предлагается в связи с исключением в 2018 году процедуры аттестации профессиональных аварийно-спасательных служб и отсутствием в законе «О гражданской защите» вопросов, регулирующих деятельность аттестованных организаций в области промышленной безопасности», - объяснил Атамкулов.

Кроме того, предлагается регламентировать основные признаки профессиональной аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности, такие как проведение горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных работ на опасных производственных объектах, и установить требования к ним.

Вместе с тем уполномоченный орган в области промышленной безопасности будет наделен полномочиями по разработке и утверждению производных нормативных правовых актов, детализирующих особенности и специфику проведения работ на опасных производственных объектах, что значительно повысит уровень промышленной безопасности. В их числе – утверждать инструкции по проведению обследования техсостояния лифтов, сосудов, работающих под давлением с истекшим сроком службы для определения возможности их дальнейшей эксплуатации.

Для установления единого порядка проведения расследований аварий и инцидентов на опасном производственном объекте, законопроектом предлагается детализировать полномочия комиссии по расследованию аварии и инцидента, порядок их создания, оформления результатов и действия организаций после проведения расследований.