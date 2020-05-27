Он также предложил разделить вузы на три лиги
Повысить стипендию будущим педагогам поручил Токаев
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

В Казахстане необходимо повышать требования для поступления на педагогические специальности и создать для этого специальные вузы. При этом будущим педагогам стоит повысить стипендии с 26 тысяч до 42 тысяч тенге. Такое поручение дал в среду в ходе заседания Национального совета общественного доверия президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Дистанционное обучение выявило новых героев в сфере образования…. Модернизация педагогического образования должна обеспечить 100-процентное обновление учебных программ, включение специального модуля по IT-компетенциям, современным методикам и технологиям преподавания. Необходимо поэтапно повышать требования для поступления на педагогические специальности. Для повышения ее привлекательности следует повысить стипендию для будущих педагогов с 26 до 42 тысяч тенге», - сказал Токаев.

По его мнению, также предстоит обеспечить профилизацию вузов и колледжей, которые осуществляют подготовку кадров по педагогическим специальностям, и усилить квалификационные требования.

«Вообще педагогов должны обучать и готовить специальные вузы. Я думаю, что Минобразования примет соответствующее решение в этом направлении», - заявил президент.

Он также поддержал предложение членов совета о разделении вузов на лиги.

«Я в принципе поддерживаю предложение о том, чтобы наши вузы были условно поделены на так называемые лиги, как это существует или имеет место в футболе – первая, вторая, третья лиги. Они могли бы конкурировать друг с другом, соперничать друг с другом. Конкуренция – это, безусловно, стимулирующий фактор», - сказал Токаев.

Вместе с тем для повышения качества образования глава государства поручение ужесточить требования к вузам.

«Конторам, выдающим псевдодипломы абсолютно не место в нашей системе. Эту работу нужно завершить решительно и в самые быстрые сроки. Как бы трудно ни было, кто бы ни защищал эти так называемые вузы, эту работу надо завершить, эти конторы по печатанию дипломов нужно закрыть. Следует обеспечить поэтапную профилизацию вузов, повышения специализации и, соответственно, качества образования. Важнейшим аспектом качества образования должно стать внедрение всемерное развитие культуры академической честности. Министерство (образования и науки – V) обязано поддерживать и развивать вузы, которые являются членами лиги академической честности», - подчеркнул Токаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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