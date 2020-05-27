Президент недоволен качеством учебников
Ответственность разработчиков за плохие учебники поручил внедрить Токаев
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недоволен качеством казахстанских учебников. В среду в ходе заседания Национального совета общественного доверия он поручил закрепить ответственность разработчиков за плохие учебники.

«Наболевший вопрос – качество учебников. Вопрос поднимается регулярно, он далеко не праздный. От качества учебников зависит качество образования. Это аксиома. Поэтому требование к научно-практической экспертизе и апробации учебников следует кардинально повысить», - заявил Токав, отметив, что это приоритетная задача министерства образования и науки.

«Учебники у нас очень низкого уровня», - констатировал президент.

В этой связи он поручил на законодательном уроне закрепить ответственность разработчиков за качество учебников.

«Подготовил плохой учебник, не пошел он, как говорится, в жизнь, – разработчик данного учебника должен нести ответственность. По-другому никак нельзя», - резюмировал глава государства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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