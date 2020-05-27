В Казахстане внедрят системы юридической и финзащиты медработников
Уголовное нарушение за врачебные ошибки: Токаев поручил пересмотреть этот вопрос
фото Владимира Третьякова

Тамара Вааль, Vласть

В Казахстане необходимо проанализировать целесообразность уголовной ответственности медиков за врачебные ошибки и пересмотреть наказание за нарушение порядка проведения клинических исследований. Об этом в среду в ходе заседания Национального совета общественного доверия заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Совсем недавно любые упоминания о казахстанской медицине вызывали сплошной поток негатива. Нередки были факты незаконного, несправедливого уголовного преследования за так называемые врачебные ошибки. Нужно эту практику пересмотреть, на мой взгляд. В частности, критически проанализировать целесообразность уголовной ответственности, причем непременной уголовной ответственности медработников за так называемое ненадлежащее выполнение своих обязанностей», - заявил Токаев.

По его мнению, степень халатности четко установить в ходе следствия «очень сложно». В то же время, добавил глава государства, под уголовной статьей находится немало медиков.

«Следует также пересмотреть применение уголовного наказания за нарушение порядка проведения клинических исследований. Угроза наказания отталкивает медицинских специалистов от науки», - также поручил президент.

При этом, заверил он, все это не снимает с врачей ответственности за жизнь и здоровье граждан, однако ответственность должна быть административной и гражданско-правовой, как в развитых странах мира.

«Поручаю разработать и внедрить системы юридической и финансовой защиты и ответственности медицинских работников, включая гарантирование профессиональной деятельности», - также поручил Токаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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