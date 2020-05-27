Все методики изучения казахского языка сконцентрируют в одном центре

С 2021 году года комитета по языкам министерства культуры и спорта будет передан в министерство образования и науки, что позволит сконцентрировать все методики изучения казахского языка в одном центре. Такое поручение дал в среду в ходе национального совета общественного доверия президент Касым-Жомарт Токаев.

«Комитет по языкам с 2021 года следует перевести в министерство образования и науки. Это даст возможность сконцентрироваться в одном центре все методы обучения казахского языка», - заявил Токаев, отметив, что данный шаг также позволит эффективно анализировать и мониторить внедряемые программы обучения.

Он отметил, что повышение эффективности обучения государственного языка является одним из важнейших вопросов. В данном направлении Казахстану необходимо перенимать опыт европейских стран, которые придают «важное значение молодым при обучении языкам»