Комитет по языкам переведут в Минобразования и науки
Все методики изучения казахского языка сконцентрируют в одном центре
фото Светланы Ромашкиной

Тамара Вааль, Vласть

С 2021 году года комитета по языкам министерства культуры и спорта будет передан в министерство образования и науки, что позволит сконцентрировать все методики изучения казахского языка в одном центре. Такое поручение дал в среду в ходе национального совета общественного доверия президент Касым-Жомарт Токаев.

«Комитет по языкам с 2021 года следует перевести в министерство образования и науки. Это даст возможность сконцентрироваться в одном центре все методы обучения казахского языка», - заявил Токаев, отметив, что данный шаг также позволит эффективно анализировать и мониторить внедряемые программы обучения.

Он отметил, что повышение эффективности обучения государственного языка является одним из важнейших вопросов. В данном направлении Казахстану необходимо перенимать опыт европейских стран, которые придают «важное значение молодым при обучении языкам»

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Социальный компонент при распределении образовательных грантов будут учитывать в Казахстане
Новости
Остановка производства на Тенгизе из-за вспышки коронавируса не стоит на повестке дня – Ногаев
Новости
Суд вынес приговор экс-акиму Павлодарской области Булату Бакауову
Просматриваемые
Новости
Детсады столицы начнут работу в штатном режиме с 1 июня – акимат
Новости
В Казахстане новый рекордный дневной прирост зараженных коронавирусом
Новости
Суд в США вынес решение против Храпуновых по иску акимата Алматы и БТА Банка
Новости
Заемщики вышли к зданию акимата Алматы с требованием снять карантин
Новости
Казахстан обновил рекорд новых случаев коронавируса за сутки
Новости
В столице запретили работу ряда объектов до «полного спада заболеваемости COVID-19»