Казахстан сократил добычу нефти на проектах мощностью свыше 10 млн тонн в год

Казахстан в рамках обязательств, взятых на себя по сделке ОПЕК+, сократил добычу нефти на месторождениях, где объем добычи превышает 10 млн тонн в год, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

«Мы исходили из понимания, что средние, крупные, крупнейшие и гигантские месторождения могут сокращать. Постановлением правительства были введены ограничения на добычу на некоторых месторождениях – это компании «Тенгизшевройл», Кашаганский проект, группа компаний «Казмунайгаз», «CNPC-Актобемунайгаз» и другие недропользователи, добыча которых составляет более 10 млн тонн", - сказал Ногаев на брифинге в среду.

Ранее Ногаев заявил, что Казахстан придерживается взятых на себя обязательств в рамках соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+, что «дает возможность избежать затоваривания резервуаров и возможной остановки на некоторых месторождениях». Страна в мае – июне сократит добычу на 390 тыс. баррелей в сутки, ежедневная добыча составляет 1,319 млн баррелей.