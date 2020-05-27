Власти Алматы признали гибель бездомного в палаточном городке, но отрицают убийство

«В конце марта, кажется, мы начали работу, потому что полагали, что это группа риска. И палаточный городок сделали, собрали всех людей без определенного места жительства, обеспечили питанием, душевые поставили, туалеты и так далее. То есть все условия создали. Люди тяжелые. Не хотят находиться в одном месте, хотят передвигаться по городу, были определенные сложности. Был один погибший. Умер он от того, что перепил, грубо говоря. Да… перепил. И вот последствия такие плачевные. Не отрицаю, что среди (бездомных - V), когда мы взяли анализ у всех, у нас было два положительных случая (на коронавирусную инфекцию - V), они были госпитализированы, они вылечились. Вот потом когда карантинный режим был снят, этот палаточный городок был обратно расформирован», - сказал он во время онлайн-пресс-конференции.

Ранее в департаменте полиции отрицали насилие над бездомными.

Напомним, что ряд свидетелей, найденных через разных собеседников Vласти, утверждали, что бездомных в палаточном городке избивали.

Кроме того, после выхода нашего расследования «Городок-призрак» в Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) обратились жители района, в котором был расположен палаточный городок (их данные есть в организации, сообщается на сайте КМБПЧ – V).

«Они рассказали, что туда могли попасть не только бездомные, но и обычные алматинцы, оказавшиеся на улице в неурочное время и, возможно, выглядящие не слишком благополучно. Кроме того, выскользнувшие из охраняемого учреждения просили в округе еду, говоря о том, что их кормят раз в день, в палатках спать очень холодно, а тех, кого ловят при попытке бегства, жестоко избивают», - говорится на сайте КМБПЧ.

Заметим, что в ходе работы над нашим расследованием нам не удалось получить доступ в палаточный городок, как и волонтерам ряда общественных фондов, занимающихся поддержкой социально уязвимых.