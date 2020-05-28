На $8 млрд сократился внешний долг фонда «Самрук-Казына»

По информации Есимова, с начала кризиса и карантинного периода на производственных предприятиях, находящихся в периметре группы компаний «Самрук-Қазына», не допущено сокращения рабочих мест и задержки выплаты заработных плат.

Кроме этого, проведенные ранее мероприятия по повышению финансовой устойчивости фонда и группы компаний позволили снизить внешний долг, накопленный за предыдущие годы, на $8 млрд, что в свою очередь позволило предотвратить потери на сумму 1 трлн тенге. На $1 млрд оптимизированы капитальные и операционные расходы.

Также Есимов отчитался по исполнениею поручения главы государства о поддержке экономики страны через систему закупок: с начала года группа компаний «Самрук-Қазына» разместила 9 тыс. заказов на отечественных предприятиях, на которых трудится 259 тыс. человек. Кроме того, реализуется программа поддержки казахстанских предприятий и создания новых производств.