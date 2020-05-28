Талгат Калиев возглавил Институт прикладных этнополитических исследований

Талгат Калиев родился в 1973 году в с.Бостандык, Акжарского района Северо-Казахстанской области. Окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова. В разные годы работал собственным корреспондентом, заведующим корреспондентским пунктом, заместителем главного редактора газеты «Новое поколение», возглавлял дирекцию информационно-аналитических программ АО «РТРК «Казахстан» - Телерадиоцентр «Астана», пресс-службу АО «Казтрансойл», был заместителем председателя комитета международной информации МИД, советником посольства Республики Казахстан в Азербайжане, советником первого заместителя председателя НДП «Нур Отан», возглавлял ТОО «Евразийский центр изучения перспективных проблем» и ТОО «НИЦ «Молодежь». С 2019 года руководил РГУ «Служба центральных коммуникаций» при президенте Республики Казахстан. 19 мая этого года был освобожден от этой должности.



