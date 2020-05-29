Более 1,5 млрд тенге потратит Казахстан на борьбу с саранчой

В текущем году Казахстан ожидает нашествие саранчи на 554 тыс. га, и особую обеспокоенность у властей вызывают три региона. На борьбу с саранчовыми из республиканского и местного бюджетов уже выделено более 1,5 млрд тенге, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета государственной инспекции в АПК министерства сельского хозяйства Алмабек Марс.

«В 2020 году ожидается распространение стадных саранчовых вредителей на площади 554,0 тыс. га, в том числе итальянского пруса – 295,9 тыс. га, азиатской саранчи – 164,2 тыс. га и марокской саранчи – 93,9 тыс. га. Кроме того, распространения нестадных саранчовых вредителей прогнозируется на площади – 266,8 тыс. га», - рассказал Марс.

По его словам, распространение и развитие саранчи Минсельхоз ожидает в пределах прогнозируемой площади.

«Мы предусмотрели все необходимые средства и препараты. Особую озабоченность и обеспокоенность вызывают Западно-Казахстанская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области, где будет уделено особое внимание проведениям фито-саниатраных мероприятий», - подчеркнул он.

В целом, по информации председателя комитета, для борьбы с саранчовыми из республиканского бюджета выделен 1 млрд тенге, на них закуплены пестициды и услуги по химическим обработкам на всю прогнозируемую площадь. Для борьбы с нестадными саранчовыми из средств местных бюджетов выделено 555,1 млн тенге.

«Для выявления очагов саранчовых будет обследовано 38,3 млн га, с привлечением 570 единиц автотранспорта и 1224 обследователей с использованием GPS-навигаторов, GPS-трекеров, планшетов. На приграничных территориях с соседними государствами будут проведены совместные обследования на выявление саранчовых вредителей с оформлением актов обследований», - проинформировал Марс.