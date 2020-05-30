В Семее число заразившихся коронавирусной инфекцией приблизилось к сотне

12 человек выявлены из числа контактных с ранее заболевшими, двое выявлены при проведении мониторинга за больными при плановой госпитализации в стационар, трое – в ходе мониторинга за больными с признаками ОРВИ и пневмониями.

Вместе с тем в Шымкенте из 51 заболевшего 29 – из числа близких контактов, трое – госпитализированные ранее в больницу с симптомами ОРВИ, 8 пациентов обследованы перед плановой госпитализацией, еще 8 выявлены в результате проведенного скрининга, двое обследованы на платной основе и 1 – прибывший из Атырауской области.

В Карагандинской области диагноз COVID-19 выявлен при обследовании лиц из числа близких контактных и в ходе скрининга у 25 жителей Караганды, 12 жителей Темиртау, 2 жителей Шахтинска и 2 жителей Бухар-Жырауского района.

В городе Алматы 11 инфицированных выявлены при прохождении профилактического обследования, 15 – из круга контактных лиц, 4 – обследованы при госпитализации, 7 – в ходе обследования работников предприятий.

В Костанайской области 8 случаев коронавирусной инфекции выявлено методом ПЦР анализа у членов одной семьи, которые проживают в г. Житикара. Они являются близкими контактами с ранее заболевшим пациентом. Среди них – 15-летняя девочка. Также коронавирусная инфекция подтверждена у трех человек в результате профилактического осмотра, 5 обследованы как близкие контактные лица. Еще 13 случаев зарегистрировано в г. Житикара и Денисовском районе зарегистрировано – заболевшие также из числа контактных лиц.

В Алматинской области 10 новых случаев зарегистрировано в городе Талдыкорган, в городе Капшагай – 8, в городе Текели – 2, в Карасайском, Панфиловском и Алакольском районах – по 1 случаю. 14 пациентов были в контакте с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, 9 пациентов обследованы с профилактической целью.

В Туркестанской области при скрининговом обследовании выявлены факты заражения COVID-19 жителя Тюлькубасского района, троих жителей Сайрамского района, в том числе годовалого ребенка, двух жителей Арыси и жителя Туркестана. Также инфекция подтвердилась у жителя области и жителя столицы.

В Жамбылской области положительный диагноз на КВИ поставлен троим жителям Тараза, в том числе детям 12 и 9 лет, которые были госпитализированы с признаками ОРВИ в провизорный стационар. Ранее заболел один из членов данной семьи. Еще один житель Тараза также выявлен из числа контактных, и 1 случай – самообращение в частное медучреждение с признаками ОРВИ.

В Северо-Казахстанской двое из заболевших – вахтовики из России. Один прибыл через СКП «Жанажол» Мамлютского района, второй – через СКП «Каракога» района им. М. Жумабаева. Третья заболевшая – жительница Петропавловска. Обратилась в поликлинику самостоятельно с жалобами на повышенную температуру. 27 мая она приехала из столицы, где находилась на стационарном лечении. Установлено 8 контактных с ней лиц.

За минувшие сутки в столице выявлено 89 новых случаев КВИ, в Шымкенте – 51, в Атырауской области – 44, в Карагандинской области – 41, в Алматы – 37, в Западно-Казахстанской области – 36, в Актюбинской области – 34, в Костанайской области – 29, в Алматинской области – 23, в Восточно-Казахстанской области – 17, в Кызылординской области – 16, в Туркестанской области – 10, в Павлодарской области – 8, в Мангистауской области – 7, в Жамбылской области – 5, в Северо-Казахстанской области – 3.