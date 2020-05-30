В Урджаре загорелся самолет Ан-2

В Урджаре Восточно-Казахстанской области произошло возгорание самолета Ан-2, который незадолго до происшествия прилетел из Семея, сообщил комитет гражданской авиации.

«Сегодня после посадки в 15:31 произошло возгорание воздушного судна АН-2 авиакомпании «Тараз Жана Алем». Воздушное судно выполнило рейс TJA5221 по маршруту Семей - Урджар.

Самолет приземлился в 15:25. В момент возгорания на стоянке на борту воздушного судна не было людей. В 15:50 возгорание локализовано», - говорится в сообщении комитета.

По его данным, в результате происшествия пострадавших нет, а расследованием занимается управление по расследованию авиационных происшествий Минидустрии и инфраструктурного развития.

Урджар - село с населением 13 тыс. человек, расположенное вблизи границы с Китаем и в связи с этим служащее пунктом переправы в соседнюю страну. В небольшой аэропорт Урджара летают самолеты из столицы, Алматы, Семея и Усть-Каменогорска.