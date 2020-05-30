В Шымкенте от коронавируса скончался еще один человек

В Шымкенте в пятницу от последствий коронавируса умер седьмой пациент, сообщила пресс-служба Минздрава вечером в субботу.

"Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции", - указывается в сообщении.

Пациентке было 75 лет. В сообщении не приводится никакой другой информации - о сроках поступления зараженной или сопутствующих болезнях.

Всего в Казахстане от коронавируса умерло 38 человек. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. При этом Минздрав не сообщает обобщенных данных о том, сколько инфицированных коронавирусом пациентов умерло от других болезней. Известно, как минимум, о 26 таких смертях - 22 в Алматы, по одному - в Аркалыке, Актобе, Павлодаре и столице. Минздрав игнорирует запросы средств массовой информации о предоставлении полной статистики летальных случаев зараженных коронавирусом.