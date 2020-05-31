Казахстан вновь обновил рекорд новых случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 476 заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Страна вновь обновила рекорд новых случаев COVID-19, так как это самое большое число заболевших за день с начала эпидемии. Сутками ранее сообщалось о 450 новых случаях. Темп прироста за минувшие сутки составил 4,6%.

Лидерами прироста стали столица и Алматы – 149 и 117 новых случаев соответственно. Темпы прироста в городах составили 7,6% и 4,7% соответственно.

В Карагандинской области подтверждено еще 44 случая (прирост – 5,3%), в Западно-Казахстанской области – 41 (7,1%), в Мангистауской области – 31 (13,8%), в Кызылординской области – 25 (7,2%), в Шымкенте – 22 (2,7%), в Костанайской области – 12 (7,3%), в Атырауской области – 12 (1,2%).

Менее 10 новых случаев зарегистрировано в Жамбылской области – 7 (прирост – 1,9%), в Туркестанской области – 6 (1,7%), в Восточно-Казахстанской области – 5 (4,4%), в Алматинской области – 4 (1,1%) и в Акмолинской области – 1 (0,7%).

В Карагандинской области коронавирус выявлен у 25 жителей Караганды, 7 жителей Сатпаева, 3 жителей Темиртау, 3 – Сарани, 3 – Абайского района, у двух жителей Жезказгана и жителя Жанааркинского района. Все 44 пациента выявлены при обследовании лиц из числа близких контактных и в ходе скрининга.

В Кызылординской области у 17 заболевших – из числа контактных, трое выявлены при скрининговом обследовании, у двоих анализы были взяты в связи с прибытием из Алматы и Шыкента, еще один случай – самообращение.

В городе Шымкент 14 заболевших – из числа близких контактов, двое – с диагнозом «пневмония», госпитализированные в стационары, двое обследованы на платной основе, один – перед плановой госпитализацией, трое выявленные в результате проведенного скрининга.

В Туркестанской области при скрининговом обследовании выявлены факты заражения COVID-19 жителя Сайрамского района, жителя Толебийского района, двух жителей Сарыагашского района и жителя Ордабасынского района. При обследовании контактных лиц также подтвердилось наличие инфекции у гражданина Турции, работающего в городе Туркестан.

В Восточно-Казахстанской области КВИ выявлены у двоих жителей города Семей, у жительницы Урджарского района, у жителя Тарбагатайского района и жительницы Усть-Каменогорска. Четверо – контактные с ранее заболевшими, один пациент выявлен в ходе скрининга.

В Акмолинской области COVID-19 выявлен у жителя села Коянды Целиноградского района, работающего в столице. Он обратился во врачебную амбулаторию с симптомами вирусной инфекции. Исследования дали положительный результат на КВИ. По домашнему очагу определены 5 близких контактов.

В Алматинской три новых случая подтверждено в Талдыкоргане и 1 случая – в Капшагае. Все пациенты обследованы с профилактической целью. Ранее больные были изолированы.

Выписаны с выздоровлением за минувшие сутки 163 человека, а всего выздоровели 5220 человек.

Всего в Казахстане заразились коронавирусом 10 858 человек, скончались 38.